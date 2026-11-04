Lazio, due possibili recuperi per il Napoli: Gattuso spera di rivedere due titolari

La Lazio potrebbe recuperare Marusic e Rovella per la trasferta contro il Napoli. Nessuna preoccupazione per Zaccagni, già pronto.

Buone notizie in arrivo per la Lazio in vista della trasferta di domenica contro il Napoli. La formazione biancoceleste spera di recuperare due giocatori importanti, a cominciare da Adam Marusic, fermo dallo scorso 24 agosto per un problema al quadricipite sinistro rimediato contro il Bologna. Il terzino montenegrino si è sottoposto ieri a un test presso l'Isokinetic per verificare le condizioni muscolari e potrebbe tornare ad allenarsi con il gruppo già alla ripresa delle attività a Formello. Dopo uno stop più lungo del previsto, il suo rientro sembra finalmente vicino.

Lazio, Marusic e Rovella verso il recupero: le condizioni di Zaccagni

Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, l'obiettivo di Marusic è ottenere la convocazione per la partita del Maradona, anche se inizialmente dovrebbe partire dalla panchina. Il montenegrino è stato chiamato anche dalla propria nazionale per gli impegni di novembre, ma la sua partecipazione dipenderà dal completo recupero. Possibili novità positive anche per Nicolò Rovella, indisponibile dalla seconda giornata di campionato e candidato a tornare tra le alternative a disposizione dell'allenatore. Non preoccupano invece le condizioni di Mattia Zaccagni, che contro il Cagliari ha riportato una contusione alla coscia senza conseguenze particolarmente serie. Resta invece fuori Gudmundsson, ancora alle prese con i problemi alla spalla accusati durante un impegno con la nazionale islandese: il suo rientro è previsto soltanto dopo la sosta per le nazionali.