Ufficiale Stati Uniti-Belgio, le formazioni ufficiali: Garcia si affida a De Bruyne dal 1'

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Tra le fila dei Diavoli Rossi in campo dal primo minuto ci sarà il trequartista del Napoli Kevin De Bruyne.

Sono ufficiali le formazioni dell'amichevole in vista dei Mondiali tra Stati Uniti e Belgio, calcio d'inizio alle 20:30. Tra le fila dei Diavoli Rossi in campo dal primo minuto ci sarà il trequartista del Napoli Kevin De Bruyne.

STATI UNITI (4-3-3): Turner; Weah, McKenzie, Ream, Robinson; Tessmann, Cardoso; McKennie, Tillman, Pulisic; Balogun. Ct. Pochettino.

BELGIO (4-2-3-1): Lammens; Meunier, Debast, Mechele, De Cuyper; Raskin, Onana; Doku, De Bruyne, Saelemaekers; De Ketelaere. Ct. Garcia.