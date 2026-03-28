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Stati Uniti-Belgio, le formazioni ufficiali: Garcia si affida a De Bruyne dal 1'

Stati Uniti-Belgio, le formazioni ufficiali: Garcia si affida a De Bruyne dal 1'TuttoNapoli.net
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Oggi alle 19:45Notizie
di Antonio Noto
Tra le fila dei Diavoli Rossi in campo dal primo minuto ci sarà il trequartista del Napoli Kevin De Bruyne. 

Sono ufficiali le formazioni dell'amichevole in vista dei Mondiali tra Stati Uniti e Belgio, calcio d'inizio alle 20:30. Tra le fila dei Diavoli Rossi in campo dal primo minuto ci sarà il trequartista del Napoli Kevin De Bruyne

STATI UNITI (4-3-3): Turner; Weah, McKenzie, Ream, Robinson; Tessmann, Cardoso; McKennie, Tillman, Pulisic; Balogun. Ct. Pochettino.

BELGIO (4-2-3-1): Lammens; Meunier, Debast, Mechele, De Cuyper; Raskin, Onana; Doku, De Bruyne, Saelemaekers; De Ketelaere. Ct. Garcia.