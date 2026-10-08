Striscia positiva con il Frosinone, ma nell’ultimo confronto il Napoli non ha vinto: i precedenti

Il Napoli ha un bilancio nettamente favorevole nei precedenti contro il Frosinone in Serie A: cinque vittorie in sei confronti.

Cinque vittorie in sei precedenti e una striscia di gol che racconta il dominio del Napoli: gli azzurri hanno sempre segnato almeno due reti nelle sfide di Serie A contro il Frosinone. Il bilancio complessivo parla di 20 gol realizzati in sei partite, con una media di 3,3 reti a incontro. L’unico risultato diverso dal successo è arrivato proprio nell’ultimo confronto, disputato il 14 aprile 2024 al Maradona e terminato 2-2.

Napoli-Frosinone, il precedente più recente è un pareggio

La sfida di sabato 10 ottobre alle 20.45 riproporrà dunque un incrocio che, nei precedenti in Serie A, ha visto quasi sempre prevalere il Napoli. Gli azzurri di Massimiliano Allegri cercheranno di confermare la tradizione favorevole al Maradona, mentre il Frosinone di Massimiliano Alvini arriva all’appuntamento da sesto in classifica con 10 punti, tre in più rispetto al Napoli, fermo a quota 7 dopo le prime cinque giornate.