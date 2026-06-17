Svolta nel restyling Maradona: si lavora per uno stadio senza la pista d'atletica

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Prende forma il progetto di restyling dello Stadio Diego Armando Maradona. Secondo quanto riportato da Il Mattino, l'impianto potrebbe essere profondamente trasformato nei prossimi anni, con l'obiettivo di renderlo più moderno, funzionale e vicino agli standard delle grandi arene europee.

Il quotidiano descrive uno stadio completamente ripensato, a partire dall'eliminazione della pista d'atletica che da sempre separa gli spalti dal terreno di gioco. L'idea è quella di creare un impianto più coinvolgente e capace di aumentare il legame tra squadra e tifosi.

Maradona del futuro: via la pista e stadio più vicino al campo

Come scrive Il Mattino, si lavora a "uno stadio che sarà senza pista di atletica", con "un impianto completamente riconfigurato" e una nuova disposizione delle tribune che consentirebbe agli spettatori di essere molto più vicini all'azione.

Il progetto prevede inoltre che gli spalti arrivino "a massimo sette metri dal terreno di gioco", riducendo drasticamente la distanza attuale e migliorando l'esperienza degli spettatori.

Tra le novità più importanti ci sarebbe anche una nuova copertura integrale dell'impianto e un significativo passo avanti sul fronte della sostenibilità. Secondo Il Mattino, il nuovo Maradona sarebbe infatti "quasi del tutto autosufficiente dal punto di vista energetico", grazie a soluzioni tecnologiche innovative pensate per ridurre consumi e costi di gestione.