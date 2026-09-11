Castel Volturno, il report di oggi della seduta pomeridiana: i dettagli
Prosegue la preparazione del Napoli in vista dell'impegno casalingo di campionato, in programma domenica alle 18:00 al Maradona contro il Bologna. La squadra di Max Allegri si è ritrovata nel pomeriggio per una seduta di allenamento sul campo del Training Center, tra attivazione e lavoro tattico.
Il programma dell'allenamento
Il gruppo è stato impegnato in una seduta pomeridiana, svolgendo attivazione e lavoro tattico, riferisce il club partenpeo. Il tecnico livornese avrà ancora qualche giorno a disposizione per definire le scelte di formazione in vista di una gara che si preannuncia complicata, considerando anche i diversi dubbi di formazione. Domani, ricordiamo, alle 13 è prevista la conferenza stampa di Allegri.
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