Dimissioni Allegri? La battuta attribuita ad ADL da fonti vicine al Napoli
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Il presidente azzurro allontana con una battuta le ipotesi di addio dell'allenatore. La società sarebbe infastidita dalle voci sui possibili sostituti.
Nonostante un avvio di stagione disastroso e le sette sconfitte nelle prime quattordici partite, Massimiliano Allegri continua a godere della fiducia del Napoli. A ribadirlo, seppur attraverso una battuta, è stato direttamente il presidente Aurelio De Laurentiis, che ai microfoni dell'Adnkronos ha risposto così alle indiscrezioni su un possibile passo indietro del tecnico.
La battuta di De Laurentiis su Allegri
De Laurentiis ha archiviato la domanda con una battuta: "Le dimissioni di Allegri? È come dire che la Meloni passasse al Pd...". Un paragone ironico con cui il patron azzurro ha voluto allontanare l'ipotesi di un imminente addio dell'allenatore, nonostante il momento particolarmente delicato attraversato dalla squadra.
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Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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