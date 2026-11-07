Scene da panico per la Lazio: bagno di folla alla partenza verso Napoli
Una vera e propria marea biancoceleste ha accolto la Lazio alla stazione Termini di Roma, prima della partenza in treno verso Napoli. Circa tremila tifosi si sono radunati per sostenere la squadra alla vigilia della sfida del Maradona, in programma domani alle 12.30. Cori, bandiere e grande entusiasmo hanno accompagnato l'arrivo del pullman biancoceleste, trasformando la partenza in una festa. Un'iniziativa organizzata anche per compensare l'impossibilità di seguire in massa la squadra in trasferta a causa delle restrizioni sui biglietti.
Lazio, Gattuso il più acclamato dai tremila tifosi presenti a Termini
Come racconta Lalaziosiamonoi.it, il più applaudito è stato Gennaro Gattuso, protagonista dello straordinario avvio di stagione della formazione biancoceleste. I sostenitori hanno voluto manifestare tutto il proprio affetto all'allenatore e ai calciatori, chiamati a difendere il primato in classifica contro il Napoli di Massimiliano Allegri.
Bagno di folla clamoroso per la #Lazio🚨‼️ La Lazio è stata accolta da centinaia di tifosi alla stazione Roma Termini: la capolista della Serie A sta partendo direzione Napoli. Abbracci soprattutto per Gennaro #Gattuso, Davide #Frattesi e Mattia #Zaccagni. https://t.co/XQiC2qLCtd— Sportitalia (@tvdellosport) November 7, 2026
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