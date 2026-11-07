Video Scene da panico per la Lazio: bagno di folla alla partenza verso Napoli

Napoli-Lazio, circa tremila tifosi biancocelesti alla stazione Termini per salutare la squadra prima della partenza. Grande entusiasmo per Gattuso.

Una vera e propria marea biancoceleste ha accolto la Lazio alla stazione Termini di Roma, prima della partenza in treno verso Napoli. Circa tremila tifosi si sono radunati per sostenere la squadra alla vigilia della sfida del Maradona, in programma domani alle 12.30. Cori, bandiere e grande entusiasmo hanno accompagnato l'arrivo del pullman biancoceleste, trasformando la partenza in una festa. Un'iniziativa organizzata anche per compensare l'impossibilità di seguire in massa la squadra in trasferta a causa delle restrizioni sui biglietti.

Lazio, Gattuso il più acclamato dai tremila tifosi presenti a Termini

Come racconta Lalaziosiamonoi.it, il più applaudito è stato Gennaro Gattuso, protagonista dello straordinario avvio di stagione della formazione biancoceleste. I sostenitori hanno voluto manifestare tutto il proprio affetto all'allenatore e ai calciatori, chiamati a difendere il primato in classifica contro il Napoli di Massimiliano Allegri.