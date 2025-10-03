Tentazione qatariota per Spalletti, Tmw: l'Al-Sadd ci prova, l'ex Napoli riflette

Dopo l'addio alla Nazionale, Luciano Spalletti ha scelto di prendersi del tempo per smaltire la delusione provocata dall'esonero, ma i club non hanno smesso di cercarlo. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb, chi ci sta seriamente pensando all'ex allenatore del Napoli è l'Al-Sadd Sports Club, società con sede a Doha che milita nella massima serie del campionato qatariota. Per il tecnico nato a Certaldo in Toscana sarebbe sicuramente un'esperienza diversa rispetto a tutte le altre affrontate in carriera.

La società asiatica ha già recapitato un'offerta all'allenatore italiano, mettendo sul piatto un contratto della durata di 2 anni a cifre davvero importanti, molto difficili da rifiutare per chiunque. Per la verità però lui sta riflettendo e non sembra essere troppo convinto della destinazione. A 66 anni si tratterebbe anche di una scelta di vita, che comporterebbe un cambiamento radicale delle abitudini.