Messaggio da Manchester: "Gruppo unito, si è ricompattato dopo Porto"

La trasferta inglese potrebbe rappresentare un importante punto di svolta nella stagione del Napoli. Al di là del risultato, infatti, ciò che ha colpito maggiormente è stato lo spirito di squadra mostrato dagli azzurri, apparsi finalmente compatti e uniti. Un aspetto tutt'altro che secondario, considerando le difficoltà emerse nelle prime settimane della stagione. Lo scrive Sportmediaset.

Ritrovata l'unità nello spogliatoio

Tra le principali criticità individuate c'era proprio la presunta divisione all'interno dello spogliatoio, con gruppi e sottogruppi che sembravano aver compromesso gli equilibri della squadra. Una situazione diventata particolarmente evidente dopo la sconfitta di Porto in Champions League. Nelle ultime settimane, però, qualcosa sembra essere cambiato: i giocatori hanno ritrovato compattezza, mostrando maggiore disponibilità reciproca e collaborazione tra i diversi reparti.

L'obiettivo è ripartire

La ritrovata coesione, insieme al progressivo recupero di alcuni elementi importanti, può rappresentare una risorsa fondamentale per rilanciare le ambizioni del Napoli. La squadra ha ancora margini per recuperare terreno sia in campionato che in Champions League, ma servirà dare continuità ai segnali positivi emersi in Inghilterra. La notte di Manchester, dunque, potrebbe diventare molto più di una semplice partita: l'occasione per aprire un nuovo capitolo della stagione azzurra.