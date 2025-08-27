Traoré torna subito in Francia: l’ex Napoli ritrova De Zerbi, domani le visite

Dopo essersi rilanciato all'Auxerre la scorsa stagione, Hamed Junior Traoré è vicino a ritrovare la Ligue 1. L'Olympique Marsiglia ha trovato un accordo con il Bournemouth per un prestito con opzione d'acquisto praticamente obbligatoria di 7,5 milioni di euro. Un'opzione che può salire fino a 15 milioni di euro in base ai bonus.

Secondo le informazioni di RMC Sport, restano ancora alcuni dettagli da sistemare, dopodiché Hamed Junior Traoré potrà sbarcare a Marsiglia e giocare al Velodrome. Il giocatore ha l'autorizzazione a viaggiare, ma si trova già in Francia per motivi personali, secondo il portale francese. Ad ogni modo, secondo quanto riferito da Sky Sport, nella giornata di domani l'ex Napoli e Sassuolo svolgerà le visite mediche di rito che anticiperanno la firma sul contratto con l'OM. Proprio dove ritroverà il suo ex allenatore Roberto De Zerbi (dal 2019 al 2021).

Traoré torna in Francia dopo l’ottima esperienza all’Auxerre, dove lo scorso anno è stato tra i protagonisti della salvezza con 10 gol e 2 assist in 26 presenze. Il suo arrivo rafforzerà un reparto offensivo già ricco di talento, con elementi del calibro di Aubameyang, Greenwood, Gouiri e Weah. Una mossa che accende l’entusiasmo dei tifosi, soprattutto considerando che proprio al Vélodrome, lo scorso anno, Traoré aveva segnato con la maglia dell’Auxerre. Un ritorno che sa di destino.