Tre azzurri in campo oggi: il programma delle nazionali
Ultimi tre giorni di nazionali prima del ritorno a casa dei giocatori. Ecco il programma di oggi con gli scozzesi che saranno protagonisti.
Domenica 12 ottobre
McTominay e Gilmour: Scozia-Bielorussia
Hojlund: Danimarca-Grecia
Lunedì 13 ottobre
Anguissa: Camerun-Angola
De Bruyne: Galles-Belgio
Elmas: Macedonia-Kazakistan
Martedì 14 ottobre
Meret, Spinazzola, Di Lorenzo: Italia-Israele
Marianucci: Italia-Armenia
