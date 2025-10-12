Tre azzurri in campo oggi: il programma delle nazionali

TuttoNapoli.net
Oggi alle 13:30Notizie
di Fabio Tarantino

Ultimi tre giorni di nazionali prima del ritorno a casa dei giocatori. Ecco il programma di oggi con gli scozzesi che saranno protagonisti.

Domenica 12 ottobre 
McTominay e Gilmour: Scozia-Bielorussia 
Hojlund: Danimarca-Grecia 

Lunedì 13 ottobre 
Anguissa: Camerun-Angola
De Bruyne: Galles-Belgio
Elmas: Macedonia-Kazakistan 

Martedì 14 ottobre 
Meret, Spinazzola, Di Lorenzo: Italia-Israele 
Marianucci: Italia-Armenia