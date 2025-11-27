Prima pagina Tuttosport esalta Spalletti: "L'ottimizzatore della Juventus"

"L'ottimizzatore". Titola così in prima pagina il quotidiano Tuttosport, che si sofferma sul tecnico bianconero Luciano Spalletti. Il lavoro dell'allenatore infatti inizia a vedersi alla Juventus, visto che Spalletti ha rilanciato Koopmeiners e rispolverato Kostic e Miretti ma è anche riuscito a riportare al gol Openda e David. Tanto entusiasmo soprattutto dopo la vittoria contro il Bodo/Glimt, che ha rilanciato i bianconeri nella classifica di Champions League, dove ora la Juve è a quota 6.

INTER - In primo piano anche l'Inter, che ha subito la prima sconfitta stagione in questa Champions League. Dopo quattro successi di fila, i nerazzurri si sono arresi al Wanda Metropolitano, dove l'Atlético Madrid si è imposto per 2-1: sblocca Julian Alvarez, pareggia Zielinski ma alla fine Gimenez regala la vittoria agli spagnoli con un colpo di testa in pieno recupero. Nonostante tutto, l'Inter rimane in zona ottavi di finale con 12 punti, alle spalle della sola capolista Arsenal.