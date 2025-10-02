Prima pagina Tuttosport: "Hojlund e Conte: grazie De Bruyne"

La Juventus deve ancora rinviare l'appuntamento con la prima vittoria in Champions League. Dopo il pareggio della prima giornata contro il Borussia Dortmund, i bianconeri si fanno rimontare nel finale dal Villarreal e dalla rete dell'ex di Renato Veiga che vanifica così il momentaneo sorpasso juventino firmato da Gatti e Conceicao: "Ci mancava solo Veiga... - titola con rammarico Tuttosport nella sua prima pagina -. Gatti e Chico rovesciano il Villarreal ma al 90' la beffa dell'ex: 2-2 Juve".

A fondo pagina trova invece spazio la doppietta di Hojlund che permette al Napoli di battere 2-1 lo Sporting Lisbona al Maradona e di conquistare i primi tre punti dopo il ko di Manchester: "Hojlund e Conte: grazie De Bruyne. Il danese stende lo Sporting, riscatto Napoli. Il belga: 'I cambi? Nessun problema...'".