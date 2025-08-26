Prima pagina Tuttosport: "Hojlund, sì al Napoli. Anche Elmas per Conte"

vedi letture

Alexis Saelemaekers a Torino e Dusan Vlahovic a Milano, sponda rossonera. Sarebbe questa l'ultima idea di scambio tra Milan e Juventus, come sottolinea oggi Tuttosport in prima pagina: "Saelemaekers per Vlahovic - si legge nel titolo di apertura -. La Juve ci prova, il Milan riflette. Vertice di mercato alla Continassa: priorità all'esterno. Tentativo per il rossonero nell'ambito della trattativa per il serbo: il gol al Parma non ha cambiato lo scenario. Il retroscena: Bremer con un match analyst personale per migliorare ancora", prosegue il giornale sportivo torinese nel tuo titolo principale.

Il taglio alto è invece tutto per l'Inter che nella prima giornata di campionato schiaccia il Torino un rotondo 5-0 che porta le firme di Bastoni, Thuram (doppietta), Lautaro Martinez e Bonny: "Furore Inter, incubo Toro. Granata umiliati: finisce in goleada". Di spalla trova invece spazio il mercato, con il Milan che dopo aver chiuso con lo Sporting Lisbona per Conrad Harder ci prova anche per Giovanni Fabbian ("Max, intanto c'è Harder. E Fabbian si avvicina") e il Napoli che spinge con il Manchester United per Rasmus Hojlund, sperando anche nel ritorno all'ombra del Vesuvio di Eljif Elmas ("Hojlund, sì al Napoli. Anche Elmas per Conte").