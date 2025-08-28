Prima pagina Tuttosport: "Juve, Dusan al Diavolo. Kolo c'è! Inzaghi, dispetto all'Inter"

vedi letture

Dusan Vlahovic al Milan e Kolo Muani alla Juventus. Potrebbe essere questo, stando a quanto scrive oggi Tuttosport nella sua prima pagina, l'effetto domino che potrebbe riguardare l'attacco di bianconeri e rossoneri in questi ultimi giorni di mercato: "Dusan al Diavolo, Juve-Kolo! Il Milan si avvicina alle richieste per Vlahovic, scatto Comolli per il francese - si legge -. Il pressing di Allegri per il serbo ha convinto il club rossonero, però manca il sì dell'attaccante. La Juve alza l'offerta al Psg (5 milioni per il prestito, 55 per il riscatto): Kolo Muani mai così vicino al ritorno, a prescindere da Vlahovic".

Il sorteggio di Champions League trova invece spazio nel taglio alto del quotidiano sportivo torinese ("Champions: alle 18 sorteggio da brividi per le 4 italiane") mentre in quello basso il focus è sul Torino e su un mercato che stenta a decollare ("Toro, stallo pericoloso. E su Cuesta c'è il Vasco. Mercato agli sgoccioli e lacune da colmare"). In un altro box si parla invece di Piero Ausilio, tentato dalla proposta dell'Al Hilal di Simone Inzaghi: "Dispetto all'Inter, Inzaghi tenta Ausilio", il titolo scelto da TS.