Prima pagina

Tuttosport: "Vlahovic, diavolo in corpo. Baroni si gioca il Toro"

Tuttosport: "Vlahovic, diavolo in corpo. Baroni si gioca il Toro"
Oggi alle 08:30Notizie
di Redazione Tutto Napoli.net

Domani sera all'Allianz Stadium, la squadra di Igor Tudor ospiterà quella di Allegri nel big match di giornata. Sarà la sfida di Dusan Vlahovic, corteggiato a lungo dal tecnico rossonero  ma che alla fine è rimasto in bianconero. Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna di Tuttosport: "Vlahovic, diavolo in corpo". In taglio alto invece il Torino: “Baroni si gioca il Toro”, sulla sfida sul campo della Lazio alle 15 che può valere la panchina. Cairo ha già allertato De Rossi, favorito su D’Aversa.
 