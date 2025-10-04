Prima pagina Tuttosport: "Vlahovic, diavolo in corpo. Baroni si gioca il Toro"

vedi letture

Domani sera all'Allianz Stadium, la squadra di Igor Tudor ospiterà quella di Allegri nel big match di giornata. Sarà la sfida di Dusan Vlahovic, corteggiato a lungo dal tecnico rossonero ma che alla fine è rimasto in bianconero. Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna di Tuttosport: "Vlahovic, diavolo in corpo". In taglio alto invece il Torino: “Baroni si gioca il Toro”, sulla sfida sul campo della Lazio alle 15 che può valere la panchina. Cairo ha già allertato De Rossi, favorito su D’Aversa.

