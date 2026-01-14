Ultimo cambio per il Napoli: fuori Neres e dentro Lucca

Ultimo cambio per il Napoli: fuori Neres e dentro LuccaTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:23Notizie
di Antonio Noto

Al 90' Ultimo cambio per il Napoli, entra Lorenzo Lucca al posto di David Neres. Conte prova con la torre per sbloccarla nel recupero.

