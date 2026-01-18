1-0 per Inter e Napoli, Gazzetta: "Ma la differenza è netta! Conte si guardi le spalle..."

Il Napoli vince ma non convince nel match del Maradona contro il Sassuolo. Certo, i tre punti sono fondamentali per rimanere agganciati al treno di testa. Ma anche per allontanarsi dalla Juventus, proprio prima dello scontro diretto. E secondo La Gazzetta dello Sport Antonio Conte farebbe bene a guardarsi più le spalle che la punta del naso: "Basta una pillola di Stan Lobotka per rimediare alla pareggite. Ma il successo sul Sassuolo – statisticamente scontato, è il settimo consecutivo – non fuga il dubbio che sia solo un male di stagione. È un Napoli consumato quello che risponde all’Inter pomeridiana: lo fa con lo stesso risultato ma con una prestazione che scava poca differenza con quella dei neroverdi e moltissima in confronto all’esibizione nerazzurra a Udine.

I campioni d’Italia riescono a stare in scia guardando da lontano gli schizzi alzati dalla capolista, mentre restano sei punti dietro cercando di remare in assenza di vento. Perché l’emergenza è diventata una patologia e continua ad aggravarsi: Antonio Conte dalla tribuna assiste ai nuovi infortuni di Elmas (ma forse è solo un colpo alla testa) e soprattutto di Rrahmani, che esce toccandosi la coscia sinistra pizzicata, e nel finale di Politano, che resta in campo giusto per far numero. In tali condizioni, il Napoli più che avanti e all’aggancio momentaneo al Milan sembra guardare indietro, e da quel lato la vittoria si arricchisce in serata con i tre punti guadagnati sulla Juve".