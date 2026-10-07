Allegri ritrova alternative sulla trequarti: Neres e Giovane scalpitano

Aumentano le alternative anche grazie al recupero di Giovane, considerato un vero e proprio jolly.

Massimiliano Allegri può sorridere almeno per quanto riguarda le soluzioni offensive in vista della ripresa del campionato. Alle spalle di Hojlund, infatti, il tecnico del Napoli dispone di diverse alternative e potrà valutare eventuali rotazioni considerando anche i tanti impegni ravvicinati che attendono gli azzurri. Il Corriere dello Sport si sofferma proprio sull'abbondanza sulla trequarti: "Sulla linea dei trequartisti ci sono Politano, De Bruyne e Lang", sottolineando come si tratti dello stesso reparto schierato contro la Fiorentina prima della lunga sosta dedicata alle nazionali.

Napoli, più scelte per Allegri: abbondanza alle spalle di Hojlund

Le possibilità, però, non finiscono qui. Nel pezzo del quotidiano si evidenzia infatti che "a destra o a sinistra potrebbe agire anche Neres", offrendo ad Allegri un'ulteriore soluzione per modificare caratteristiche e imprevedibilità del reparto offensivo. Aumentano le alternative anche grazie al recupero di Giovane, considerato un vero e proprio jolly. Il Corriere dello Sport lo definisce "prezioso utile sia sulle fasce che dietro la punta. E anche come falso nove". Una duttilità che potrebbe rivelarsi particolarmente importante nelle prossime settimane.