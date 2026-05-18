Neres, il ritorno per l'ultima al Maradona: Conte spera di averlo per uno spezzone
Il Corriere dello Sport aggiorna sulle condizioni di David Neres, fermo ormai da diversi mesi ma sempre più vicino al ritorno in campo con la maglia del Napoli.
Tra le notizie più attese in casa azzurra c’è infatti proprio quella legata all’esterno brasiliano, che aveva regolarmente seguito la squadra nella trasferta di Pisa senza però essere inserito nella lista definitiva per il match. Una scelta prudente da parte dello staff tecnico, deciso a non correre alcun rischio dopo il lungo percorso di recupero.
Secondo il quotidiano, il rientro in panchina dovrebbe slittare direttamente all’ultima giornata di campionato, quando Conte spera di poter concedere almeno qualche minuto al talento brasiliano nella sfida contro l’Udinese. Il Corriere dello Sport sottolinea come Conte voglia riportarlo in campo almeno per uno spezzone finale, anche per permettergli di chiudere con sensazioni positive una stagione che sembrava poter essere quella della definitiva consacrazione prima dell’infortunio.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Udinese
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro