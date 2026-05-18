L'indizio di Zazzaroni: "Conte parla del Napoli sempre al passato"

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Il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, ha commentato il momento della Juventus e le prospettive legate alla corsa Champions

Il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, ha commentato il momento della Juventus e le prospettive legate alla corsa Champions, sottolineando come nel calcio moderno conti soprattutto il risultato finale: “Nel calcio del profitto e delle necessità sopravvive chi porta a casa il risultato”, scrive nel suo editoriale. Un riferimento chiaro alla situazione bianconera e al rischio concreto di fallire l’obiettivo qualificazione alla prossima Champions League.

Spazio infine anche ad Antonio Conte e al suo futuro. Secondo Zazzaroni, il tecnico continua a parlare al passato e l’addio al Napoli appare sempre più possibile nonostante i risultati ottenuti: uno scudetto, un secondo posto e una Supercoppa rappresenterebbero comunque un’eredità importante. “Beato chi arriverà dopo di lui”, scrive il direttore del Corriere dello Sport, citando anche le parole Massimiliano Allegri: “Quando raccogli una squadra da Antonio, prendi una squadra che sa come si vince”.