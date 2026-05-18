Grosso, Sarri e... Allegri: per Gazzetta sono tre i nomi in pole per il dopo Conte

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Secondo quanto riportato dalla La Gazzetta dello Sport, il club azzurro avrebbe già avviato le prime valutazioni concrete per l’eventuale post Antonio Conte

Il Napoli si prepara a settimane decisive per il futuro della panchina. Secondo quanto riportato dalla La Gazzetta dello Sport, il club azzurro avrebbe già avviato le prime valutazioni concrete per l’eventuale post Antonio Conte, con Aurelio De Laurentiis intenzionato a non farsi trovare impreparato.

La rosea racconta infatti che “il Napoli da qualche tempo ha iniziato i suoi sondaggi”, segnale evidente di come la società stia monitorando diverse opzioni nel caso in cui l’avventura del tecnico salentino dovesse davvero interrompersi al termine della stagione.

Tra i profili valutati ci sarebbe stato anche Thiago Motta, mentre Raffaele Palladino “potrebbe diventare una tentazione” per il futuro. Ma secondo la Gazzetta la shortlist vera e propria sarebbe già stata definita.

“Maurizio Sarri è il profilo preferito dal Napoli e dalla città”, scrive il quotidiano, confermando quanto il possibile ritorno del “Comandante” continui a raccogliere consensi sia all’interno del club che tra i tifosi azzurri.

Attenzione anche al nome di Massimiliano Allegri. La Gazzetta sottolinea infatti: “Poi occhio a Max Allegri, se dovesse lasciare il Milan”. Un’opzione che rappresenterebbe una scelta di grande esperienza e prestigio internazionale.

Infine resta viva anche la candidatura di Fabio Grosso, definita dal quotidiano come una vera e propria scommessa: “La scommessa potrebbe essere Fabio Grosso, che tanto piace al presidente”.