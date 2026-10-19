ADL conferma la fiducia ad Allegri: nessun contatto con altri allenatori

Il presidente azzurro vuole concedere al tecnico tutto il tempo necessario per invertire la rotta e, al momento, non ha avviato contatti con possibili sostituti

La posizione di Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli resta salda, nonostante il difficile avvio di stagione e i risultati deludenti delle ultime settimane. Come riferisce Il Mattino, Aurelio De Laurentiis è consapevole delle difficoltà attraversate dalla squadra, ma non ha alcuna intenzione di mettere in discussione il proprio allenatore. Il presidente azzurro vuole concedere al tecnico tutto il tempo necessario per invertire la rotta e, al momento, non ha avviato contatti con possibili sostituti.

Allegri non è in discussione: De Laurentiis conferma la fiducia, nessun contatto con altri allenatori

Il quotidiano sottolinea: "Sono proprio le poche gare giocate che non fanno perdere la calma a De Laurentiis: il presidente è preoccupato, normale che lo sia, ma non ha perso la fiducia che qualcosa cambierà. E velocemente. Vuol dare tempo, ne darà ancora tantissimo al suo tecnico".

Nessuna ipotesi di ribaltone, dunque, anche se la società non sottovaluta la situazione: "Anche ieri è stato chiaro: non ha preso contatti con nessun ipotetico sostituto sulla panchina. Che, almeno per ora, resta un signor nessuno. Questo non significa che De Laurentiis non riconosca il momento grave che sta vivendo il Napoli: la squadra non funziona".