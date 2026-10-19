Allegri, può succedere di tutto! Gazzetta: “Contestato anche Manna che l’ha scelto”

Giovanni Manna è finito al centro delle critiche dei tifosi, che contestano le scelte compiute dalla società e i risultati deludenti della squadra.

Il momento difficile del Napoli coinvolge non soltanto Massimiliano Allegri, ma anche la dirigenza azzurra. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, il direttore sportivo Giovanni Manna è finito al centro delle critiche dei tifosi, che contestano le scelte compiute dalla società e i risultati deludenti della squadra.

Il quotidiano scrive: "E anche il ds Manna, che lo ha voluto fortemente, è finito nel mirino della contestazione dei tifosi".

Napoli, la Gazzetta dello Sport: Bodo Glimt e Roma decisive per il futuro

Le prossime due partite potrebbero rappresentare uno snodo fondamentale per la stagione azzurra. Le sfide contro Bodo Glimt e Roma assumono un peso sempre maggiore, con Allegri e la società chiamati a invertire immediatamente la rotta.

La Gazzetta dello Sport lancia un avvertimento sul clima che si respira nell'ambiente: "Adesso Bodo Glimt e Roma sono già decisive". E aggiunge: "A Napoli sono già tutti in discussione: senza risultati, ogni scenario può essere possibile".