Allegri, può succedere di tutto! Gazzetta: “Contestato anche Manna che l’ha scelto”
Il momento difficile del Napoli coinvolge non soltanto Massimiliano Allegri, ma anche la dirigenza azzurra. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, il direttore sportivo Giovanni Manna è finito al centro delle critiche dei tifosi, che contestano le scelte compiute dalla società e i risultati deludenti della squadra.
Il quotidiano scrive: "E anche il ds Manna, che lo ha voluto fortemente, è finito nel mirino della contestazione dei tifosi".
Napoli, la Gazzetta dello Sport: Bodo Glimt e Roma decisive per il futuro
Le prossime due partite potrebbero rappresentare uno snodo fondamentale per la stagione azzurra. Le sfide contro Bodo Glimt e Roma assumono un peso sempre maggiore, con Allegri e la società chiamati a invertire immediatamente la rotta.
La Gazzetta dello Sport lancia un avvertimento sul clima che si respira nell'ambiente: "Adesso Bodo Glimt e Roma sono già decisive". E aggiunge: "A Napoli sono già tutti in discussione: senza risultati, ogni scenario può essere possibile".
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