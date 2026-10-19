Retroscena Allegri: aveva minacciato le dimissioni dopo Firenze

Una presa di posizione che, tuttavia, non avrebbe rappresentato una reale intenzione di lasciare la panchina.

Spunta un retroscena sul complicato avvio di stagione del Napoli di Massimiliano Allegri. Secondo quanto racconta l'edizione odierna de La Repubblica, il tecnico azzurro avrebbe addirittura minacciato le dimissioni dopo il pareggio contro la Fiorentina, al termine di una sfuriata negli spogliatoi. Una presa di posizione che, tuttavia, non avrebbe rappresentato una reale intenzione di lasciare la panchina.

Allegri aveva minacciato le dimissioni dopo Firenze! Il retroscena sulla sfuriata del tecnico

Ben diverso l'atteggiamento mostrato nelle ultime due trasferte contro Villarreal e Venezia, quando Allegri ha preferito mantenere la calma, difendendo le prestazioni della squadra nonostante i risultati deludenti. Il quotidiano scrive: "Max lo pensa davvero e infatti non ha alzato la voce con la squadra al Penzo, restando di nuovo impassibile come a Vila-Real. L'ultima sua sfuriata resta quindi quella di fine settembre, quando il pari di Firenze l'aveva spinto addirittura a minacciare le dimissioni. Ma si era trattato di una provocazione. A tre anni di contratto non si rinuncia a cuor leggero".