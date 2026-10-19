Nuovo stop per Alisson Santos: oggi gli esami verità

opo una conclusione verso la porta difesa da Stankovic, Alisson si è immediatamente portato la mano dietro la coscia

Nuovo problema fisico per Alisson Santos, costretto a fermarsi durante la sfida contro il Venezia dopo essere entrato in campo nella ripresa. L'attaccante del Napoli, reduce da un lungo periodo di assenza, ha accusato un fastidio alla coscia che rischia di tenerlo nuovamente lontano dal terreno di gioco. A ricostruire l'episodio è Il Mattino, che sottolinea come il brasiliano abbia resistito appena venti minuti prima di accusare il nuovo problema muscolare. Dopo una conclusione verso la porta difesa da Stankovic, Alisson si è immediatamente portato la mano dietro la coscia, mostrando evidenti segnali di sofferenza. Il calciatore è comunque rimasto in campo, anche perché Allegri aveva già esaurito le sostituzioni.

Alisson, oggi gli esami

Una situazione particolarmente preoccupante considerando il precedente infortunio rimediato l'11 settembre contro l'Arsenal, che lo aveva costretto a oltre un mese di stop. Come riferisce il quotidiano, "il suo stop non promette nulla di buono", alimentando i timori di un'altra assenza prolungata.

Nella giornata di oggi Alisson Santos si sottoporrà a una risonanza magnetica presso la clinica Pineta Grande, struttura di riferimento del Napoli. Gli accertamenti serviranno a chiarire l'entità del problema e a stabilire gli eventuali tempi di recupero.