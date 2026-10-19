"Il Napoli non dà l'idea di essere una squadra": Allegri a caccia di un'identità
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Tra problemi di spogliatoio, errori individuali, infortuni e un calendario particolarmente impegnativo, Allegri è chiamato a individuare rapidamente una soluzione.
In casa azzurra resta aperta la questione legata all'identità tattica del Napoli, uno degli aspetti più preoccupanti in questo inizio di stagione in campionato e pure in Champions League. Il Corriere dello Sport evidenzia le difficoltà incontrate finora dal tecnico nel trovare il giusto equilibrio: "Il Napoli non dà l'idea di essere una squadra".
Napoli, serve una vera identità
Tra problemi di spogliatoio, errori individuali, infortuni e un calendario particolarmente impegnativo, Allegri è chiamato a individuare rapidamente una soluzione. Il quotidiano sottolinea infatti che "urge un'identità definitiva perché la squadra va troppo spesso in confusione e vive di fiammate individuali" spiega il Corriere.
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Giornalista e vice-direttore di TuttoNapoli.net. Opinionista su Radio TuttoNapoli e Tmw Radio ed è presenza televisiva su Otto Channel, occupandosi inoltre di comunicazione e social media.
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