ADL non sarà a Manchester: resta in Italia per accelerare sul progetto Qualiano

Aurelio De Laurentiis non seguirà il Napoli nella trasferta inglese per la sfida di Champions League contro il Manchester City

Aurelio De Laurentiis non seguirà il Napoli nella trasferta inglese per la sfida di Champions League contro il Manchester City. Come riferisce Il Mattino, la delegazione azzurra partirà nel pomeriggio alla volta dell'Inghilterra, ma a guidarla sarà il vicepresidente Eduardo De Laurentiis. Il presidente ha deciso di restare in Italia per seguire da vicino gli sviluppi del progetto relativo al nuovo centro sportivo di Pozzo Nuovo, a Qualiano. L'operazione sta entrando in una fase cruciale, con gli ultimi dettagli burocratici e progettuali da definire.

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Secondo il quotidiano, l'obiettivo è presentare ufficialmente il progetto entro i prossimi trenta giorni presso gli uffici della Zes, a Roma, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. A completare il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica della futura casa del Napoli sarà Bruno Discepolo, insieme al suo studio "Od'a Officina d'architettura", impegnato negli ultimi adempimenti prima del deposito della documentazione.