De Bruyne verso l'addio? Allegri sa che rischia di perderlo

Il futuro di Kevin De Bruyne al Napoli continua ad alimentare indiscrezioni di mercato. Il centrocampista belga, accostato al PSV Eindhoven in vista della sessione di gennaio, potrebbe lasciare gli azzurri. È uno degli scenari analizzati dal Corriere del Mezzogiorno, che si sofferma anche sulle difficoltà della squadra di Massimiliano Allegri.

Il futuro del belga e le strategie di Allegri tra mercato e campionato

"Max Allegri sa tutto questo. Sa che quasi certamente perderà Kevin De Bruyne. Sa che la crisi del centravanti danese si sbloccherà a fatica. Sa che dal mercato - se è vero ciò che si dice - non verranno 'uomini pronti' ma prospetti interessanti", scrive il quotidiano. Secondo questa lettura, il tecnico avrebbe scelto di concentrare le proprie energie sul campionato, nonostante le incognite legate alla rosa e al mercato invernale.

"E allora ha deciso di scommettere sul campionato. Speriamo solo di non fare una gigantesca brutta figura domani sera, una cosa tipo i sei palloni di Eindhoven. Dopo i quali però fu battuta largamente l'Inter. Stai a vedere che la scommessa funziona", conclude il Corriere del Mezzogiorno.