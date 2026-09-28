ADL promette il nuovo stadio, Il Roma: lo dice da anni e gioca ancora nel "cesso"...

Il Roma torna sulle recenti dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis, tra il progetto del centro sportivo, il futuro dello stadio e le amichevoli estive.

Le ultime esternazioni di Aurelio De Laurentiis finiscono nel mirino della rubrica satirica Asterischi de Il Roma. Si parte dal nuovo centro sportivo e dall'annuncio del presidente del Napoli relativo a Qualiano: "Lì abbiamo trovato 17 ettari e mezzo - ha detto De Laurentiis - realizzeremo dieci campi di calcio, uffici e spogliatoi per prima squadra e settore giovanile". Il quotidiano ironizza sui diversi progetti annunciati negli anni: "Il presidente del Napoli ha dunque riscritto le sacre scritture, infatti dal vangelo secondo Aurelio: chi è senza peccato posi la prima pietra". Ripresa anche la battuta di un tifoso: "Ma con tutti questi centri sportivi annunciati in regione, che farà poi il Napoli, si allenerà ogni giorno in una struttura diversa?".

Il Roma: ironia anche sul nuovo stadio di De Laurentiis

Spazio poi al tema Maradona, con le parole di ADL: "La Regione vuole investire 150 milioni e il Comune 50: con 200 milioni a quell'impianto fai appena una carezza". De Laurentiis ha ricordato anche di aver definito più volte lo stadio "un cesso", provocando la replica satirica del quotidiano: "Eppure nel cesso continua a giocare e dopo tanti anni di prime pietre non è mai riuscito a farne un altro". Quindi un'altra frase del patron: "Comunque continuerò a giocare da loro finché non avrò costruito il nuovo stadio". La chiosa del giornale: "Morale della favola: in mancanza di alternative pronte si può anche chiudere un occhio sul cesso".

Dalle amichevoli a pagamento agli auguri ad Allegri

La rubrica torna anche sulle parole relative alle tournée estive: "In estate mi hanno offerto sei milioni di dollari per giocare una partita in Australia e un'altra a Singapore. Ma avrei dovuto fare trenta ore di viaggio per poi preparare la stagione? Non mi interessano i soldi". Il quotidiano risponde ricordando ironicamente le amichevoli precampionato proposte in pay-per-view a dieci euro: "Dev'essere decisamente solo un omonimo del De Laurentiis".

Infine, spazio alle dichiarazioni con cui il presidente si era descritto come "una persona estremamente dolce, disponibile e sempre rivolta al prossimo quando ce n'è bisogno", commentate così: "Poi si è svegliato sudato e agitato per l'incubo appena fatto". E sugli auguri social ad Allegri - "Tanti auguri azzurri Max, vedrai che insieme potremo lavorare intensamente" - arriva l'ultima battuta: "Per un banale errore di digitazione è saltato il resto della frase: 'Se farai quello che dico io e come lo dico io'".