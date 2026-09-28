Vergara verso l'esordio in Nazionale: la strategia di Mancini per sfruttarlo al meglio
Per Antonio Vergara quella contro la Turchia sarà comunque una serata da ricordare. Il talento del Napoli partirà dalla panchina, pronto però a giocarsi le sue possibilità di esordio con la Nazionale maggiore. Come scrive Il Mattino, Roberto Mancini continua a privilegiare nelle convocazioni "la prevalenza assoluta delle qualità tecniche e della funzionalità tattica, rispetto a qualunque altro criterio". Una scelta che ha permesso a Vergara di entrare nel gruppo azzurro nonostante lo scarso minutaggio accumulato in questo avvio di stagione: "Antonio ha giocato pochissimo con Allegri: se è tra i convocati è per quello che ha fatto vedere nel mese e mezzo con Conte. Con Max è diventato un calciatore 'normale', ovvero il classico under 23 che gioca col contagocce. Spesso bocciato da Allegri".
Il Mattino: "Mancini potrebbe ripescarlo nella ripresa"
Vergara non dovrebbe dunque partire titolare a Bursa, ma la sua occasione potrebbe arrivare a gara in corso. Il Mattino racconta che Mancini gli ha parlato spesso negli ultimi giorni e "ha la necessità, magari in panchina, di un inventore di gioco capace di risolvere la partita. E questo potrebbe indurre Mancini a ripescarlo nella ripresa". Nel 4-3-3 il napoletano può essere utilizzato sia da mezzala, eventualmente al posto di Tonali, sia da esterno offensivo. Intanto Di Lorenzo dovrebbe lasciare spazio dal primo minuto a Kayode. Per Vergara, invece, si avvicina la prima panchina con la Nazionale maggiore, "in attesa che scocchi l'ora che possa dimostrare quello che sa fare".
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Napoli
|Frosinone
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro