Vergara verso l'esordio in Nazionale: la strategia di Mancini per sfruttarlo al meglio

Vergara partirà dalla panchina in Turchia-Italia, ma potrebbe trovare spazio nella ripresa. Si sottolinea la fiducia di Mancini nel talento del Napoli.

Per Antonio Vergara quella contro la Turchia sarà comunque una serata da ricordare. Il talento del Napoli partirà dalla panchina, pronto però a giocarsi le sue possibilità di esordio con la Nazionale maggiore. Come scrive Il Mattino, Roberto Mancini continua a privilegiare nelle convocazioni "la prevalenza assoluta delle qualità tecniche e della funzionalità tattica, rispetto a qualunque altro criterio". Una scelta che ha permesso a Vergara di entrare nel gruppo azzurro nonostante lo scarso minutaggio accumulato in questo avvio di stagione: "Antonio ha giocato pochissimo con Allegri: se è tra i convocati è per quello che ha fatto vedere nel mese e mezzo con Conte. Con Max è diventato un calciatore 'normale', ovvero il classico under 23 che gioca col contagocce. Spesso bocciato da Allegri".

Il Mattino: "Mancini potrebbe ripescarlo nella ripresa"

Vergara non dovrebbe dunque partire titolare a Bursa, ma la sua occasione potrebbe arrivare a gara in corso. Il Mattino racconta che Mancini gli ha parlato spesso negli ultimi giorni e "ha la necessità, magari in panchina, di un inventore di gioco capace di risolvere la partita. E questo potrebbe indurre Mancini a ripescarlo nella ripresa". Nel 4-3-3 il napoletano può essere utilizzato sia da mezzala, eventualmente al posto di Tonali, sia da esterno offensivo. Intanto Di Lorenzo dovrebbe lasciare spazio dal primo minuto a Kayode. Per Vergara, invece, si avvicina la prima panchina con la Nazionale maggiore, "in attesa che scocchi l'ora che possa dimostrare quello che sa fare".