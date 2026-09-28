Napoli-Avellino, conferme sull'amichevole durante la sosta: ecco data e luogo
La sosta servirà al Napoli anche per lavorare sulla condizione fisica dei calciatori rimasti a Castel Volturno. Dopo i tre giorni di riposo concessi da Massimiliano Allegri, gli azzurri riprenderanno domani gli allenamenti. Il tecnico potrà così concentrarsi soprattutto su chi ha bisogno di mettere minuti e lavoro nelle gambe, in attesa del rientro dei giocatori impegnati con le rispettive Nazionali.
Napoli-Avellino, test previsto venerdì
Arrivano intanto ulteriori conferme sull'allenamento congiunto con l'Avellino. Come si legge su La Gazzetta dello Sport, il test tra la formazione di Allegri e quella allenata da Alessandro Nesta dovrebbe disputarsi con ogni probabilità venerdì a Castel Volturno. Un appuntamento utile per mantenere il ritmo partita e soprattutto per concedere spazio ai calciatori meno impiegati o ancora alla ricerca della migliore condizione fisica in vista della ripresa del campionato.
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