Allegri ha un asso nella manica: c'è un azzurro che può diventare la sorpresa del Napoli

David Neres può rappresentare una delle armi in più del Napoli dopo la sosta. Le prossime settimane possono aiutare il brasiliano.

La sosta può restituire a Massimiliano Allegri un David Neres finalmente vicino alla migliore condizione. È quanto sottolinea Il Roma, che individua nel brasiliano una delle possibili chiavi per risolvere i problemi offensivi del Napoli: "C'è un Neres nella manica di Allegri. Il brasiliano è l'asso nascosto del tecnico livornese alla ripresa della stagione". Dopo il lungo stop per il problema al piede, l'esterno è stato gestito con cautela e utilizzato prevalentemente a gara in corso. Ha avuto anche due grandi occasioni per incidere, contro Inter e Fiorentina, senza riuscire a trasformarle in gol. "Le tre settimane di sosta, però, possono consegnare ad Allegri un calciatore rinato. Il sudamericano può essere l'esterno capace finalmente di diventare fondamentale in fase realizzativa", scrive il quotidiano.

Neres potrebbe diventare l'effetto sorpresa

Il tema principale resta quello della condizione. Il quotidiano campano ricorda come Neres non abbia mai trovato grande continuità fisica dal suo arrivo a Napoli e sottolinea che Allegri potrebbe concedergli maggiore spazio non appena avrà raggiunto uno stato di forma soddisfacente. Anche la posizione può fare la differenza: "Magari facendolo partire dalla destra. A sinistra ha sempre avuto delle difficoltà già con Antonio Conte. A piedi invertiti, invece, è tutta un'altra cosa". In questo scenario potrebbe nascere anche un'alternanza con Politano. L'obiettivo è riavere un Neres capace di incidere con continuità: "Ha la forza per poter diventare un punto fermo dell'attacco azzurro", scrive ancora il giornale. Allegri spera dunque di recuperare una delle potenziali armi offensive più importanti già in vista della ripresa del campionato, con il Frosinone atteso al Maradona il 10 ottobre.