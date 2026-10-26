Aeroporto chiuso, Napoli cinque giorni lontano da casa: il piano dopo la Juve
Il Napoli si prepara a un autentico tour de force tra campionato e Champions League, con un calendario particolarmente impegnativo che potrebbe spingere Massimiliano Allegri a ricorrere al turnover già nella sfida contro il Monza. Come racconta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, gli azzurri dovranno affrontare una serie di trasferte ravvicinate, con una particolare organizzazione logistica legata alla chiusura dell'aeroporto di Capodichino.
Napoli, il piano tra Juventus e Porto: cinque giorni fuori città
Il quotidiano sportivo spiega che "il Monza induce al turnover" in vista dei successivi impegni contro Juventus e Porto. La squadra, infatti, non farà ritorno a Napoli dopo la sfida con i bianconeri: "L'aeroporto di Capodichino rimarrà chiuso e gli azzurri resteranno in Piemonte ad allenarsi", scrive la Gazzetta dello Sport, indicando Torino come sede più probabile degli allenamenti prima della partenza per il Portogallo.
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