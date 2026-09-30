Alisson Santos e Marianucci, il rientro slitta: le ultime

Buone notizie per il Napoli in vista della ripresa del campionato. Massimiliano Allegri può infatti ritrovare tre pedine importanti: Meret, Spinazzola e McTominay hanno ormai superato i rispettivi problemi fisici e sono pronti a tornare a disposizione già per la sfida contro il Frosinone.

Più lunghi, invece, i tempi di recupero per Alisson Santos, Giovane e Marianucci. Come riferisce La Repubblica, per l'ex Hellas Verona la situazione resta da monitorare e, al momento, non è ancora possibile indicare una data precisa per il rientro.

Alisson Santos e Marianucci salteranno sicuramente Napoli-Frosinone e restano in forte dubbio anche per la trasferta di Champions League contro il Villarreal, in programma il 13 ottobre. Per entrambi, dunque, il ritorno in campo potrebbe slittare di qualche giorno.

Napoli, Alisson Santos e Marianucci verso il rientro contro il Venezia

La data cerchiata in rosso è quella del 17 ottobre, quando gli azzurri affronteranno il Venezia in Serie A. Quella potrebbe essere l'occasione giusta per rivedere entrambi a disposizione di Allegri, mentre per Giovane bisognerà attendere ulteriori indicazioni sulle sue condizioni.