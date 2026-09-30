Dodò può tornare un obiettivo: Favasuli jolly per Allegri
Il Napoli non pensa soltanto alle necessità immediate della squadra, ma guarda anche alla costruzione dell'organico del futuro. Un'esigenza legata soprattutto all'età della rosa, considerando che nel prossimo giugno gli azzurri potrebbero ritrovarsi con circa una dozzina di calciatori sopra i trent'anni. Come racconta La Gazzetta dello Sport, serve "profondità d'organico ma anche visione per anticipare il futuro". Proprio in questa prospettiva resta da tenere d'occhio la situazione degli esterni.
Calciomercato Napoli, Dodò può tornare un obiettivo: Favasuli jolly per Allegri
Uno dei nomi seguiti a lungo dal Napoli è stato quello di Dodò. Il club azzurro ha valutato con attenzione il laterale della Fiorentina e la pista potrebbe non essere definitivamente tramontata. Il quotidiano sottolinea infatti che "certi esterni, quelli che fanno allunghi immensi, a volte ritornano", lasciando aperta la possibilità di nuove riflessioni.
Nel frattempo il Napoli ha investito su Costantino Favasuli, giocatore che può rappresentare molto più di una semplice alternativa sulla fascia. La sua capacità di ricoprire diverse posizioni potrebbe infatti consentire ad Allegri di sfruttarlo in più zone del campo.
La Gazzetta evidenzia proprio questa caratteristica: Favasuli, "sapendo interpretare - e bene - pure altri ruoli, può essere trasformato in un jolly prezioso".
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