Vergara, esordio con l’Italia solo sfiorato: ora punta la Francia

Antonio Vergara ha accarezzato per qualche istante il sogno dell’esordio con la Nazionale maggiore. Nella sfida contro la Turchia, il centrocampista del Napoli sembrava ormai pronto a fare il suo ingresso in campo, prima del cambio di programma deciso dal commissario tecnico Roberto Mancini. A raccontare l’episodio è il Corriere dello Sport, che sottolinea come per Vergara si sia ripetuta una situazione già vissuta recentemente con il Napoli: "Stava per entrare, pregustava l’esordio in Nazionale, poi Mancini ha cambiato idea". Un episodio che ricorda quanto accaduto al Franchi, quando Massimiliano Allegri aveva inizialmente pensato di inserirlo al posto di De Bruyne, salvo poi modificare la propria scelta.

Vergara sfiora l’esordio con l’Italia, nuova chance contro la Francia

Contro la Turchia, Vergara si era preparato per entrare nel corso della ripresa. Come racconta ancora il quotidiano, "si era sistemato per l’ingresso in campo, poi il dietrofront del ct", con il calciatore azzurro costretto a tornare a riscaldarsi prima di accomodarsi definitivamente in panchina fino al novantesimo.

L’appuntamento con il debutto è dunque soltanto rinviato. Vergara adesso guarda alla prossima occasione: venerdì l’Italia sarà impegnata contro la Francia allo Stade de France di Parigi, nella terza sfida di Nations League. Un altro palcoscenico prestigioso nel quale il giovane del Napoli spera finalmente di vivere il suo battesimo con la maglia della Nazionale maggiore.