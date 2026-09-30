Buongiorno torna a Castel Volturno: confronto con Allegri

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Oggi alle 11:20Rassegna Stampa
di Arturo Minervini
Per il tecnico livornese si tratta infatti del primo vero contatto diretto con Buongiorno da quando è alla guida del Napoli

Alessandro Buongiorno è tornato a Castel Volturno per affrontare la seconda fase del percorso di recupero dopo il serio infortunio al menisco che lo tiene lontano dal campo dallo scorso luglio. Il rientro nel centro sportivo azzurro ha permesso all’ex difensore del Torino di ritrovare i compagni e, soprattutto, di conoscere personalmente Massimiliano Allegri, come spiega la Gazzetta dello Sport.

Napoli, Buongiorno a Castel Volturno per proseguire il recupero

Per il tecnico livornese si tratta infatti del primo vero contatto diretto con Buongiorno da quando è alla guida del Napoli. Il ritorno nell’ambiente azzurro può rappresentare anche una spinta importante dal punto di vista motivazionale. Ritrovare la quotidianità di Castel Volturno, il gruppo e il nuovo allenatore accompagnerà Buongiorno nel lungo percorso che dovrà condurlo gradualmente verso il rientro in campo.