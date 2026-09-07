La difesa fa acqua da tutte le parti, ma Allegri non cambia: niente esperimenti con l'Arsenal

vedi letture

Il Napoli ha subito cinque gol nelle prime tre giornate di campionato e con l'Inter ha fatto molto male dal punto di vista difensivo.

Prima di pensare a come far male all'Arsenal, Massimiliano Allegri deve trovare il modo di proteggere meglio il Napoli. I cinque gol subiti complessivamente contro Como e Inter hanno evidenziato una fragilità che durante i due anni di gestione Conte non si era mai manifestata in campionato nell'arco di due gare. E l'avversario di mercoledì rende il problema ancora più evidente: l'Arsenal ha chiuso la scorsa stagione con 121 reti, eguagliando il proprio primato di gol del dopoguerra. Arteta dispone inoltre di numerose soluzioni offensive, da Gyokeres a Saka, passando per Havertz, Tzolis e Odegaard.

Rrahmani-Rafa Marin verso la conferma, Badiashile ancora indietro

Nonostante le difficoltà di San Siro, Allegri difficilmente rivoluzionerà il reparto contro l'Arsenal. Rrahmani e Rafa Marin hanno formato la coppia centrale nelle prime tre giornate e sono destinati a partire ancora insieme. Lo spagnolo ha alternato buoni duelli individuali ad alcune amnesie, mentre Rrahmani ha pagato anche la necessità di coprire molto campo. Badiashile, invece, contro l'Inter è apparso ancora lontano dalla condizione migliore.