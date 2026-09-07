Rinnovo Di Lorenzo, Repubblica: “Che senso ha fino a 37 anni? Solo per spalmare l'ingaggio?"

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Nel mirino di Antonio Corbo le strategie societarie e i rinnovi di Di Lorenzo e Politano, oltre alla situazione contrattuale di Anguissa.

Prosegue il durissimo editoriale di Antonio Corbo sulle pagine di Repubblica. Il giornalista individua nelle ultime strategie di mercato ulteriori segnali del presunto "disinteresse" di Aurelio De Laurentiis: "Acquista solo in prestito e tenta di spalmare nel tempo alcuni ingaggi per ridurre le croste del bilancio". Corbo si sofferma in particolare sul rinnovo del capitano: "Quale altro senso avrebbe allungare al 2030 l'ingaggio di Giovanni Di Lorenzo. Il capitano è uno dei punti deboli, ma giocare fino a 37 anni, davvero? Visto il Napoli, sarà proprio questo l'impegno nell'agenda di Giovanni Manna?".

Corbo: "Politano, quanta fatica contro Dimarco. Anguissa spesso peggiore in campo"

Le critiche coinvolgono anche altri protagonisti della rosa azzurra. "Rinnova anche Politano, stessa età. Gran gol sabato, ma quanta fatica contro Dimarco", scrive Corbo riferendosi alla sfida contro l'Inter. Infine l'affondo su Frank Anguissa e sulle richieste per il rinnovo: "Non c'è da stupirsi sugli ingaggi, se chiede sei milioni l'anno Anguissa, spesso peggiore in campo".