Allegri bacchettato per i cambi: "Un azzardo rinunciare a Lobotka!"

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Secondo il quotidiano, le sostituzioni operate dal tecnico nella ripresa non avrebbero dato alla squadra l’effetto sperato

La Gazzetta dello Sport analizza la sconfitta del Napoli contro l’Inter e punta l’attenzione anche sulle scelte di Massimiliano Allegri. Secondo il quotidiano, le sostituzioni operate dal tecnico nella ripresa non avrebbero dato alla squadra l’effetto sperato, finendo anzi per togliere qualcosa agli azzurri proprio nel momento in cui sarebbe stato necessario gestire il vantaggio.

Inter-Napoli 3-2, la Gazzetta critica le scelte di Allegri

Tra le decisioni finite sotto la lente d’ingrandimento c’è innanzitutto quella relativa al centrocampo: «Rinunciare a Lobotka è stato azzardato e Gilmour lo ha fatto rimpiangere sin dal primo pallone giocato». Critiche anche per il rendimento di David Neres, che ha avuto «due ottime opportunità», senza però riuscire a sfruttarle, e soprattutto per la sostituzione di Rasmus Hojlund. Allegri ha provato a dare spazio a Lucca, ma secondo la Gazzetta «togliere super Hojlund gli è costato carissimo».

Nel finale non ha prodotto gli effetti sperati neppure l’ingresso di Kevin De Bruyne, che «non ha aiutato nella gestione del pallone». Il punto centrale dell'analisi riguarda proprio l'incapacità del Napoli di amministrare la partita dopo essere passato in vantaggio: «Il Napoli avrebbe dovuto rimanere in controllo, invece si è sciolto».