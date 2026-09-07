Incrocio Allegri-Arteta quasi inedito: c'è un solo precedente

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Quella tra Massimiliano Allegri e Mikel Arteta sarà una sfida praticamente inedita. I due allenatori, infatti, non si sono mai affrontati in una partita ufficiale. L’unico incrocio risale al 17 dicembre 2022, quando Juventus e Arsenal si sfidarono in amichevole all’Emirates Stadium di Londra: a imporsi furono i bianconeri per 2-0. Lo ricorda l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

Proprio a quel periodo risale anche l’ultima notte di Champions League vissuta da Allegri. Era il 2 novembre 2022 quando la sua Juventus affrontò il Paris Saint-Germain nella fase a gironi, perdendo 2-1. Da allora Max non ha più disputato una gara nella massima competizione europea. Quasi quattro anni di attesa che termineranno mercoledì: per la precisione saranno trascorsi 1.407 giorni dall’ultima partita di Allegri in Champions League.