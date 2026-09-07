Hojlund ritrova l'Arsenal: la curiosità su Rasmus e i Gunners

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Era infatti il 3 settembre di tre anni fa quando il danese faceva il suo debutto ufficiale nel calcio inglese proprio contro i Gunners.

Il quotidiano Il Mattino dedica un focus a Rasmus Hojlund, attaccante del Napoli che si prepara a ritrovare l’Arsenal, avversario legato a un momento particolare della sua carriera. Era infatti il 3 settembre di tre anni fa quando il danese faceva il suo debutto ufficiale nel calcio inglese proprio contro i Gunners. Da allora molte cose sono cambiate: l’Arsenal ha consolidato il proprio status ai vertici del calcio europeo, mentre Hojlund, per continuare il suo percorso di crescita, ha lasciato la Premier League e scelto Napoli.

Hojlund, prove da leader nel Napoli di Allegri

Come sottolinea Il Mattino, tre anni dopo Hojlund «è sempre tra i bomber più promettenti del continente», anche se per trovare il proprio spazio ha dovuto «cambiare nuovamente Paese e campionato, maglia e città, compagni e obiettivi». Oggi il centravanti danese sta assumendo un peso sempre maggiore all’interno della squadra di Allegri. Il quotidiano lo descrive infatti come «uno dei leader nascenti di un Napoli che sgomita, che vuole farsi spazio, che vuole trovare la sua strada»