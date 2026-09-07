Prima pagina Pareggio a Torino, Tuttosport: “Più cuore che gol. Juve, grazie Gatti”

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È divisa tra Juventus e l’impresa di Kimi Antonelli la prima pagina di Tuttosport

È divisa tra Juventus e l’impresa di Kimi Antonelli la prima pagina di Tuttosport di oggi, lunedì 7 settembre 2026. In apertura c’è il pareggio per 1-1 tra i bianconeri e il Milan, arrivato in extremis grazie a Federico Gatti.

“Più cuore che gol. Juve, grazie Gatti” è il titolo scelto dal quotidiano torinese. Il Milan passa in vantaggio nella ripresa con Cissé, ma al 92’ è Gatti, mandato in campo da Luciano Spalletti e utilizzato nel finale da centravanti, a firmare il pareggio. Tuttosport sottolinea ancora una volta le difficoltà dell’attacco juventino, mentre Conceicao colpisce un palo e Kolo Muani non riesce a incidere.