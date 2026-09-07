Retroscena Allegri: "Non è riuscito a darsi pace dopo la sconfitta di Milano"

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C'è «la consapevolezza di aver buttato via una vittoria» che avrebbe potuto rappresentare una vera e propria «panacea contro la depressione dell’ambiente».

La sconfitta contro l’Inter continua a pesare in casa Napoli. Il giorno dopo il 3-2 di San Siro, Massimiliano Allegri non avrebbe ancora smaltito la delusione per una partita nella quale gli azzurri erano riusciti a esprimersi su buoni livelli, salvo poi lasciare spazio alla rimonta dei nerazzurri. A raccontare lo stato d’animo del tecnico è La Gazzetta dello Sport, che sottolinea come «il giorno dopo, brucia ancora di più» e come Allegri non sia «riuscito a darsi pace».

Allegri, amarezza ma anche soddisfazione

Nonostante l’amarezza, resta però la soddisfazione per quanto mostrato dalla squadra. Il Napoli ha creato occasioni e giocato con personalità, confermando di potersela giocare ad alti livelli. Proprio per questo la sconfitta lascia ancora più rimpianti. Come evidenzia ancora il quotidiano, rimane infatti «la consapevolezza di aver buttato via una vittoria» che avrebbe potuto rappresentare una vera e propria «panacea contro la depressione dell’ambiente».