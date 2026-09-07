Prima pagina
Antonelli show a Monza, Corriere dello Sport: "Sarà perchè ti amo"
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Prima di lui, l’ultimo italiano capace di vincere il GP d’Italia era stato Ludovico Scarfiotti nel 1966.
È interamente dedicata all’impresa di Andrea Kimi Antonelli la prima pagina del Corriere dello Sport di oggi, lunedì 7 settembre 2026. Il giovane pilota della Mercedes ha conquistato il Gran Premio d’Italia a Monza con una rimonta straordinaria, riportando un italiano al successo nella gara di casa dopo sessant’anni.
“Sarà perché ti amo” è il gigantesco titolo scelto dal quotidiano, accompagnato in apertura da “Monza canta con Kimi”. Antonelli, partito dalla diciannovesima posizione, ha firmato un’impresa storica davanti alla marea di tifosi presenti sul circuito. Prima di lui, l’ultimo italiano capace di vincere il GP d’Italia era stato Ludovico Scarfiotti nel 1966.
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Giornalista e vice-direttore di TuttoNapoli.net. Opinionista su Radio TuttoNapoli e Tmw Radio ed è presenza televisiva su Otto Channel, occupandosi inoltre di comunicazione e social media.
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