Prima pagina

Juve-Milan delude, Gazzetta dello Sport: "Troppo poco"

Juve-Milan delude, Gazzetta dello Sport: "Troppo poco"TuttoNapoli.net
Oggi alle 07:56Rassegna Stampa
di Arturo Minervini
In evidenza anche il ribaltone sulla panchina della Fiorentina, con l’esonero di Fabio Grosso e il ritorno di Paolo Vanoli.

La prima pagina de La Gazzetta dello Sport di oggi, lunedì 7 settembre, è quasi interamente dedicata alla straordinaria impresa di Andrea Kimi Antonelli nel Gran Premio d’Italia. Il pilota italiano della Mercedes ha trionfato a Monza dopo essere partito dalla 19ª posizione, riportando un italiano sul gradino più alto del podio nel GP di casa a 60 anni dall’ultima volta.

Nel taglio basso trova spazio anche la Serie A. “Troppo poco” è il titolo dedicato a Juventus-Milan, terminata 1-1: Gatti ha trovato al 92’ la rete del pareggio dopo il vantaggio rossonero di Cissé. In evidenza anche il ribaltone sulla panchina della Fiorentina, con l’esonero di Fabio Grosso e il ritorno di Paolo Vanoli.