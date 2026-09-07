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Verso l'Arsenal, Il Mattino: “Il Napoli riparte con De Bruyne”

Verso l'Arsenal, Il Mattino: “Il Napoli riparte con De Bruyne”TuttoNapoli.net
Oggi alle 08:45Rassegna Stampa
di Arturo Minervini
il Napoli di Massimiliano Allegri è già proiettato verso il prestigioso appuntamento europeo contro l’Arsenal.

Il ritorno della Champions League e la scelta di puntare subito su Kevin De Bruyne trovano spazio nella prima pagina de Il Mattino di oggi, lunedì 7 settembre 2026. Dopo la delusione di San Siro, il Napoli di Massimiliano Allegri è già proiettato verso il prestigioso appuntamento europeo contro l’Arsenal.

Champions, Allegri pronto a lanciare De Bruyne

“Il Napoli riparte con De Bruyne” è il titolo scelto dal quotidiano partenopeo nel richiamo dedicato agli azzurri. Sopra, un’indicazione importante in vista delle scelte di formazione: “Mercoledì torna la Champions: Kevin subito titolare”.