Allegri verso il Bodo. Tuttosport: "Mi metto in discussione ogni giorno"
La prima pagina di Tuttosport di oggi, martedì 20 ottobre 2026, è dedicata al momento delicato della Juventus di Luciano Spalletti e al grande successo del Torino contro il Parma. Il quotidiano apre con il titolo "Toro boom", celebrando il 3-0 dei granata firmato dalla doppietta di Simeone e dal gol di Adams.
Ampio spazio anche alla crisi bianconera, con il titolo "Spalletti, obbligo di fiducia". Tuttosport sottolinea come la Juventus abbia diversi motivi per proseguire con l'attuale allenatore, nonostante le difficoltà e le voci su un possibile ritorno di Antonio Conte.
Napoli-Bodo/Glimt, Allegri si mette in discussione
Nel taglio basso della prima pagina trova spazio anche il Napoli, impegnato questa sera contro il Bodo/Glimt nella terza giornata di Champions League. Il quotidiano riporta le parole di Massimiliano Allegri: "Mi metto in discussione ogni giorno".
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