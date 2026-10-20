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Notte di Champions, Il Mattino: "Allegri, ora o mai più. Conta solo vincere"

Notte di Champions, Il Mattino: "Allegri, ora o mai più. Conta solo vincere"TuttoNapoli.net
martedì 20 ottobre 2026, 08:35Rassegna Stampa
di Arturo Minervini
Il momento del Napoli è particolarmente complicato e la gara europea contro i norvegesi rappresenta un passaggio fondamentale per il futuro

La prima pagina de Il Mattino di oggi, martedì 20 ottobre 2026, dedica ampio spazio alla delicata sfida di Champions League tra Napoli e Bodo/Glimt, in programma questa sera allo stadio Diego Armando Maradona. Il quotidiano apre la sezione sportiva con una grande fotografia di Massimiliano Allegri e un titolo emblematico: "Allegri, ora o mai più. Conta solo vincere".

Napoli-Bodo/Glimt, Allegri chiamato alla svolta: "Conta solo vincere"

Il momento del Napoli è particolarmente complicato e la gara europea contro i norvegesi rappresenta un passaggio fondamentale per il futuro della stagione azzurra. Il Mattino sottolinea l'importanza dell'appuntamento con il richiamo "Dentro o fuori un'intera stagione", evidenziando quanto pesino le recenti sconfitte della squadra di Allegri.